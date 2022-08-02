Новости последнего часа: пожар на МКАД после столкновения двух машин потушен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на проезжей части МКАД после столкновения двух машин полностью потушен, сообщили спасатели.

Сергей Собянин выделил гранты на проведение "Спасской башни" и Московского международного кинофестиваля.

Мир в прямом эфире и с ужасом следит за провокацией США и Нэнси Пелоси по Тайваню, заявил МИД РФ.