Текстильное предприятие загорелось в Красноярске. Пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за находящихся внутри синтетических тканей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огнем охвачена площадь 1 000 квадратных метров. Пожар тушат 75 человек. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Угроза соседним зданиям тоже отсутствует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

