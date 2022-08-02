Бензовоз и грузовик столкнулись на МКАД

Около юго-восточного лесопарка столкнулись бензовоз и грузовик. Одна из машин моментально вспыхнула.

Загорелась и часть пролитого топлива. Возгорание уже ликвидировали. Как сообщил Дептранс, началась проливка проезжей части. По словам очевидцев, клубы черного дыма были видны из разных районов. Движение на месте ДТП ограничено. Проехать можно по двум полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.