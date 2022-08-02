Горевший бензовоз потушили на МКАД

На 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. Об этом сообщил департамент транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе отметили, что на месте происшествия начали работу оперативные службы города. В результате ДТП произошло разлитие топлива. Бензовоз потушили на МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.