Новости последнего часа: бензовоз загорелся на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бензовоз загорелся на 22-м километре МКАД. Из-за пожара на участке ограничили движение, сообщили в столичном Дептрансе.

Реконструкцию станции Лесной городок МЦД-4 закончат до конца года, заявили в Дептрансе Москвы.

Гигантские очереди образовались в "Метрополисе" и "Авиапарке" после открытия магазинов H&M.

