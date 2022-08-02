Новости последнего часа: эксперты выяснят причины жесткой посадки самолета в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования причин аварийной посадки легкомоторного самолета под Серпуховым.

ВШЭ зарегистрировала рекордное количество абитуриентов в этом году. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В США собрали рабочую группу по борьбе с оспой обезьян. Соответствующее заявление сделал Белый дом.

