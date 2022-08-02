Около тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

На место прибыли оперативные службы, они проведут проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.