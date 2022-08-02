Строящийся рыболовный траулер начали тушить на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Петербурге. По словам очевидцев, людям, которые находились на судне, удалось покинуть трюм.

По последним данным, пожару присвоен второй ранг сложности. Пока нет официальной информации, из-за чего конкретно произошло возгорание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.