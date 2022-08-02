ДТП с участием автобуса произошло в Челябинске

Серьезное ДТП с участием автобуса произошло утром в Челябинске. Водитель не справился с управлением, автобус выехал на встречную полосу и врезался в стоящий автомобиль.

В результате, автобус протащил машину по дороге и влетел в металлическую ограду. После транспорт врезался в крыльцо отеля "Виктория". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

