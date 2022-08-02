Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах

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Около 100 человек эвакуируют из садовых товариществ в Приморье из-за сильных ливней. Из-за непогоды смыло пролет местного моста, и люди оказались отрезаны от большой земли. Затопило около 160 участков. Спасатели срочно организовали временную переправу. Параллельно на мосту ведутся ремонтные работы. Восстановить его обещают за несколько дней.
Расстрелявших медвежонка мужчин ищет полиция под Ханты-Мансийском. Следствие началось после того, как соответствующие кадры появились в социальных сетях. Животное вышло к дороге в поисках еды, предположили очевидцы, а браконьеры открыли по нему огонь. Они также угрожали тем, кто снимал видео и требовали его удалить. Стрелявшим грозит сразу несколько уголовных статей.
Гигантский портрет Ван Гога появился в Сочи на площадке фуд-корта курорта Роза Хутор. Его величина составляет 1 600 квадратных метров. Художники использовали 524 килограмма краски, чтобы нарисовать портрет. Команда Who Art Label, которые являются авторами картины, заявили, что этот портрет самый большой в мире. Они подали заявку на регистрацию в "Книгу рекордов Гиннеса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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