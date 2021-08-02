На крымского бизнесмена завели уголовное дело после смертельного ДТП

В Крыму на владельца крупной сети автозаправок Сергея Бейма завели уголовное дело после смертельного ДТП. Авария случилась на трассе Симферополь – Евпатория.

Бизнесмен на Lexus объезжал затор по обочине и на высокой скорости протаранил Toyota, которая в этот момент поворачивала.

В иномарке сидела женщина с ребенком. Их госпитализировали, спасти женщину не удалось.

Позже бизнесмен подтвердил, что за рулем был именно он, однако от дальнейших комментариев отказался. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.