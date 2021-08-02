Незаконно находящихся в России мигрантов выявили в столичных хостелах

Полицейские проверили 2 крупных московских хостела, в которых жили трудовые мигранты. Один рейд провели на улице Добролюбова, другой – в Кулаковом переулке.

В итоге из 600 постояльцев 12 оказались на территории России незаконно. Их оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Из-за пандемии коронавируса случился отток рабочей силы из Москвы. В настоящее время, по предварительным оценкам, столице не хватает около 200 тысяч мигрантов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.