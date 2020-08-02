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02 августа 2020, 21:15

Общество

Директор Парка Горького опроверг информацию о драке на День ВДВ

Директор Парка Горького опроверг информацию о драке на День ВДВ

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День ВДВ не обошелся без потасовки в Парке Горького. Конфликт возник между посетителями и сотрудниками полиции, но инцидент был быстро исчерпан, рассказал директор парка.

По его словам, гуляния в проходят спокойно, а то, что произошло, нельзя назвать дракой. Самых активных участников потасовки почти сразу отвели в сторону и успокоили. После разъяснительной беседы всех отпустили. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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