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Новости

02 июля, 08:00

Происшествия

Новости регионов: забайкальские власти начали эвакуировать людей из-за паводка

Новости регионов: забайкальские власти начали эвакуировать людей из-за паводка

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В Забайкалье началась эвакуация жителей из-за паводка

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В Читинском районе Забайкалья началась эвакуация жителей из-за наводнения. Уровень воды в реке Унгур резко поднялся из-за затяжных ливней. Подтопленными оказались участки в селе Маккавеево. На месте ЧП работают спасатели. Они вывозят людей в безопасное место, где администрация подготовила пункт временного размещения.

Ангар загорелся в Санкт-Петербурге поздним вечером 1 июля. Огонь распространился на 900 квадратных метров. В тушении участвовали более 40 спасателей, также было задействовано 9 единиц техники. К этой минуте открытое горение ликвидировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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