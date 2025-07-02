Новости регионов: забайкальские власти начали эвакуировать людей из-за паводка

В Читинском районе Забайкалья началась эвакуация жителей из-за наводнения. Уровень воды в реке Унгур резко поднялся из-за затяжных ливней. Подтопленными оказались участки в селе Маккавеево. На месте ЧП работают спасатели. Они вывозят людей в безопасное место, где администрация подготовила пункт временного размещения.

Ангар загорелся в Санкт-Петербурге поздним вечером 1 июля. Огонь распространился на 900 квадратных метров. В тушении участвовали более 40 спасателей, также было задействовано 9 единиц техники. К этой минуте открытое горение ликвидировано.

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