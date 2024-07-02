Новости регионов: один человек погиб в результате взрыва газа в Башкирии

Взрыв бытового газа произошел в городе Стерлитамак в Башкирии. Один человек погиб, еще семеро пострадали, в том числе двое детей. Из дома эвакуированы 80 жильцов. ЧП случилось во время ремонта газового оборудования, сообщили в прокуратуре. На месте происшествия работают экстренные службы.

Тем временем взрывы газовых баллонов произошли и в Краснодарском крае. Как рассказали местные власти, во время перевозки произошло короткое замыкание, из-за которого баллоны загорелись. В результате ЧП никто не пострадал.

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