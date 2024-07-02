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02 июля, 14:15

Происшествия

Комиссия Мосгортранса установит причины инцидента с автобусом в Ижорском проезде

Комиссия Мосгортранса установит причины инцидента с автобусом в Ижорском проезде

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Специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" и ЛиАЗ установит причины инцидента с автобусом в Ижорском проезде.

По предварительной информации, водитель автобуса 672 маршрута услышал хлопок и остановился. В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь. Движение в Ижорском проезде временно закрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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