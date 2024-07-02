Водитель пострадал в результате инцидента с автобусом в Ижорском проезде

В Ижорском проезде водителю автобуса маршрута 672 потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, он услышал хлопок и остановил транспортное средство.

В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет. Причины случившегося выяснит специальная комиссия из представителей Мосгортранса и Ликинского автобусного завода, который выпустил этот автобус. Движение временно перекрыто по Ижорскому проезду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

