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02 июля, 13:30

Происшествия

Водитель пострадал в результате инцидента с автобусом в Ижорском проезде

Водитель пострадал в результате инцидента с автобусом в Ижорском проезде

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В Ижорском проезде водителю автобуса маршрута 672 потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, он услышал хлопок и остановил транспортное средство.

В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет. Причины случившегося выяснит специальная комиссия из представителей Мосгортранса и Ликинского автобусного завода, который выпустил этот автобус. Движение временно перекрыто по Ижорскому проезду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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