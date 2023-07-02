Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с "Камазом" в Челябинске

Еще одно серьезное ДТП – в Челябинске: после столкновения с "Камазом" там перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в результате там пострадали девять человек, один из них ребенок. На месте работают экстренные службы. При этом, как уточняется, в итоге шесть человек отвезли в больницу. Еще трое получили первую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.