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02 июля, 21:15

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Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с "Камазом" в Челябинске

Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с "Камазом" в Челябинске

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Еще одно серьезное ДТП – в Челябинске: после столкновения с "Камазом" там перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в результате там пострадали девять человек, один из них ребенок. На месте работают экстренные службы. При этом, как уточняется, в итоге шесть человек отвезли в больницу. Еще трое получили первую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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