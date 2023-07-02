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02 июля, 19:15

Происшествия

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

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Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев. Суд над протестующими уже начался в Гренобле. Об этом сообщают местные СМИ.

По всей стране за время беспорядков задержаны уже больше двух с половиной тысяч человек. И треть их них – несовершеннолетние.

Минувшей ночью в в уличных боях пострадали больше 40 полицейских и жандармов. В одном из городов манифестанты напали на дом мэра - пострадала жена чиновника и ребёнок. Беспорядки во Франции начались после убийства полицейскими 17-летнего водителя, который отказался подчиниться дорожному патрулю.

По данным МВД, по всей стране уже сожгли более трех тысяч автомобилей, атакуют преимущественно здания полиции и властей. В руках погромщиков оказалось много огнестрельного оружия. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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