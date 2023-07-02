Рейс авиакомпании Red Wings отправился в Турцию после многочасовой задержки

Рейс авиакомпании Red Wings улетел в Турцию из аэропорта Жуковский.

Ранее сообщалось, что люди застряли в аэропорту, а на онлайн-табло не было никакой информации. При этом самолет должен был вылететь еще в 05:20 утра.

Однако затем рейс несколько раз переносили. Также, по информации от пассажиров, борт долгое время находился в Турции и не мог отправиться в Россию. В итоге самолет из Москвы вылетел около 18:00.

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