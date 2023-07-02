02 июля, 19:15Происшествия
Рейс авиакомпании Red Wings отправился в Турцию после многочасовой задержки
Рейс авиакомпании Red Wings улетел в Турцию из аэропорта Жуковский.
Ранее сообщалось, что люди застряли в аэропорту, а на онлайн-табло не было никакой информации. При этом самолет должен был вылететь еще в 05:20 утра.
Однако затем рейс несколько раз переносили. Также, по информации от пассажиров, борт долгое время находился в Турции и не мог отправиться в Россию. В итоге самолет из Москвы вылетел около 18:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.