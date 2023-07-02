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02 июля, 19:15

Происшествия

Крупное ДТП произошло на на внутренней стороне перед развязкой со Звенигородским шоссе

Крупное ДТП произошло на на внутренней стороне перед развязкой со Звенигородским шоссе

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Крупное ДТП произошло на "трешке", на внутренней стороне, перед развязкой со Звенигородским шоссе: там столкнулись сразу пять машин, сообщили в Дептрансе Москвы.

На кадрах видеозаписи происшествия видно, как один из автомобилей наехал на второй сзади, а дальше, по инерции, произошло еще несколько столкновений. Однако информации о пострадавших не поступало. При этом, как уточняется, проезжую часть там уже освободили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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