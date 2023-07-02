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02 июля, 17:15

Происшествия

Убытки французских торговцев от погромов в Марселе превысили 100 миллионов евро

Убытки французских торговцев от погромов в Марселе превысили 100 миллионов евро

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Во Франции убытки торговцев от погромов в Марселе и пригороде превышают 100 миллионов евро. Это предварительные данные от торгово-промышленной палаты региона. Протесты из пригорода Парижа расползаются по другим городам страны. Сегодня Эмманюэль Макрон проведет совещание по борьбе с беспорядками, сообщили в СМИ.

Минувшей ночью в столкновениях с протестующими пострадали больше 40 полицейских и жандармов. В одном из городов манифестанты напали на дом мэра –пострадала жена чиновника и один из его детей.

Беспорядки во Франции начались после убийства полицейскими 17-летнего водителя, который отказался подчиниться дорожному патрулю. По данным МВД, по всей стране подожгли более трех тысяч автомобилей, атакуют преимущественно здания полиции и властей. В руках погромщиков оказалось много огнестрельного оружия. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержали почти две с половиной тысячи человек, и треть их них – несовершеннолетние.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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