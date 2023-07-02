Три автомобиля устроили аварию на МКАД

Крупная авария на МКАД: все произошло в районе съезда на Калужское шоссе, это 41-й километр, внешняя сторона.

Как уточнили в Дептрансе, там столкнулись сразу три машины, причем две из них – грузовые. Сначала один большегруз врезался в легковушку сзади, а затем к нему вереницей "притянулась" еще одна фура.

Информации о пострадавших пока не поступало. Но, как уточняется, в районе аварии движение сейчас затруднено.

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