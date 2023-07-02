Новости мира: около 500 человек задержаны во Франции в пятую ночь беспорядков

Около 500 человек задержаны во Франции в пятую ночь беспорядков. В центр Парижа прибыли самые подготовленные подразделения полицейского спецназа. Очевидцы сообщают о применении силовиками резиновых пуль.

Два военных самолета столкнулись в Колумбии. Трагедия произошла во время тренировочного полета. В небе в этот момент рядом находилось сразу несколько армейских штурмовиков. После удара один из них загорелся.

Мощный торнадо прошел в Канаде. Вихрь высотой более километра несет за собой обломки и грязь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.