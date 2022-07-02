Авария с участием двух автомобилей произошла в Отрадном

У дома 11 на улице Декабристов столкнулись Volkswagen и Honda. По словам очевидцев, последний при выезде со двора не уступил дорогу. Обе машины сильно повреждены. При столкновении в салонах сработали подушки безопасности.

В результате ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей. С переломами пальцев ее доставили в больницу. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.