Появились кадры последствий пожара в доме в Нагатинском Затоне

Появились новые кадры последствий пожара в районе Нагатинский Затон. Все произошло в жилом доме по адресу улица Новинки, дом 21. По информации МЧС, в результате погиб один человек – его обнаружили в очаге возгорания. При этом до прибытия пожарных успели эвакуироваться 15 человек.

К этой минуте возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

