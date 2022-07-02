Дерево упало во дворе жилого дома на Тайнинской улице

В одном из дворов по Тайнинской улице на северо-востоке Москвы упало дерево. Под "шатром" из веток оказался припаркованный автомобиль.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. Опасная территория огорожена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

