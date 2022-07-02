Москвичам рассказали последних мировых новостях

В Чикаго произошла очередная перестрелка. По словам очевидцев, огонь без предупреждения открыл неизвестный мужчина прямо на улице. Ранены четыре человека: двое мужчин и две женщины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Стрелка сейчас разыскивают.

Протесты вспыхнули в нескольких городах Ливии. Так, в Тобруке тысячи недовольных взяли штурмом здание парламента и устроили пожар. Жгли сначала официальные документы, после чего принялись за кабинеты, залы приемов и гостевые дома. Люди добиваются проведения новых выборов.

А в Нидерландах фермеры протестуют против плана правительства вдвое сократить вредные выбросы к 2030 году. Он предусматривает в том числе отказ от широкого использования удобрений, что может сказаться на урожайности. Демонстранты перекрывают дороги и сжигают на трассах сено. В городе, где живет министр природы страны, объявлено чрезвычайное положение.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на юге Ирана. Погибли пять человек, еще 19 пострадали. Десятки людей остались без крова. Продолжается разбор завалов. Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

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