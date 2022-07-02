В России участились случаи падения детей из окон

Страшные кадры падения ребенка из окна 12 этажа в Якутии на днях потрясли страну. Малыш остался жив, однако до сих пор в тяжелом состоянии.

Таких случав в России сотни. Почему это происходит и как уберечь детей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

