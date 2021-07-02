Новости России: после взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

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После взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Все случилось в Сормовском районе. Ударной волной разрушило перекрытия с первого по третий этаж, выбило стекла. Спасатели эвакуировали всех жителей – более 60 человек. Еще троих госпитализировали. У двоих из них ожоги 50 и 70 процентов тела. У третьего – множественные ушибы. Погибших нет. Сообщается, что взрыв произошел из-за того, что один из жителей дома пытался распилить старый газовый баллон.
Под Новосибирском река Бердь окрасилась в ярко-зеленый цвет. Только у местных жителей восторга это не вызвало. Оказалось, что по воде разлилось гигантское масляное пятно. Пленка разлилась на несколько километров. Течение медленно несет масляное пятно в Обь, по словам экологов, отравляя на своем пути все живое. Откуда взялось это пятно, пока не установили. Эксперты взяли пробы воды, чтобы в лаборатории установить химический состав вещества.
В Приморье спасают гималайского медвежонка. Косолапый сам вышел к людям – к погранзаставе. Ветеринары осмотрели особь. Мишке примерно полтора года, при этом он сильно ослаблен. Специалисты диагностировали среднюю степень истощения. Приютили медвежонка в местном центре "Тигр". Говорят, теперь откормят, а также обязательно выяснят, что заставило зверя прийти к человеку.
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина на моноколесе сбил на тротуаре четырехлетнего мальчика. Случилось это в Красносельском районе северной столицы. Момент столкновения зафиксировала камера GoPro на шлеме другого гонщика. Ребенка госпитализировали.
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