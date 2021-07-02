В центре Москвы произошел взрыв в жилом доме – СМИ

В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв. Об этом сообщают СМИ.

"Горения не наблюдается. Проводится разведка," – сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что на место прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза.