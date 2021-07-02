В России участились конфликты из-за прививок и масок

В столичном регионе участились конфликты из-за масочно-перчаточного режима и прививок от коронавируса. В подмосковном Пушкине люди подрались в очереди на вакцинацию. В пятницу стали известны новые подробности конфликта. Как выяснилось, травмы получила случайная женщина: она не участвовала в скандале, но в толпе не смогла увернуться от удара. В итоге ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Еще один скандал произошел в столичном центре госуслуг. Женщина пришла без маски, а когда ее попросили все же надеть средство защиты, начала грубить и лезть в драку. После того как сотрудники центра пригрозили вызвать полицию, посетительница ушла, высказав напоследок все, что она думает о произошедшем в нецензурной форме.

В Татарстане полицейские 15 минут вытаскивали из автобуса антимасочника, он цеплялся за поручни и не хотел выходить из салона. При этом на видео мужчина в маске, по словам очевидцев, он надел ее позднее, когда разгорелся конфликт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.