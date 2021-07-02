На 47-м км МКАД перевернулся грузовик

На МКАД произошло ДТП. На 47-м километре Московской кольцевой автодороги перевернулся грузовик.

В данные минуты там образовался затор, поскольку из-за аварии пришлось перекрыть две полосы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.