В Нижнем Новгороде три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Все случилось в Сормовском районе.

Ударной волной разрушены межэтажные перекрытия и перегородки с первого по третий этаж, выбиты стекла. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Спасатели эвакуировали более 60 жителей. Еще троих госпитализировали. У двоих из них ожоги 50 и 70 процентов тела, у третьего – множественные ушибы. Погибших нет.

Как говорят специалисты, взрывом серьезно повреждены несущие конструкции, поэтому два из трех подъездов, скорее всего, пойдут под снос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.