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02 июня, 23:15

Происшествия

В Москве задержали женщину, которая оставила ребенка в коляске на улице

В Москве задержали женщину, которая оставила ребенка в коляске на улице

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На северо-востоке Москвы задержали женщину, которая оставила на улице коляску с двухлетним ребенком, села в машину и уехала. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в ночь на 2 июня на улице Милашенкова.

Неадекватное поведение молодой матери зафиксировали камеры наблюдения. Та неуверенно двигалась, чуть не перевернула коляску и даже танцевала, а затем уехала. Коляска с ребенком остались на тротуаре. Местные жители вызвали полицию. Вскоре девушку задержали в районе Марфино.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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