Новости регионов: водитель протаранил четыре припаркованные машины в Магадане

В Магадане водитель на Hyundai Santa Fe протаранил четыре припаркованные машины. Он ездил по городу на большой скорости, не справился с управлением и влетел в парковку. Дорогие иномарки смяло, сильно пострадал и автомобиль виновника аварии, которого отправили в больницу.

В Ростовской области вспыхнул новый природный пожар. В лесничестве горит подстилка на площади 117 гектаров. С огнем борются почти три сотни сотрудников МЧС, на место пожара стянуты 83 единицы техники, в том числе вертолет МИ-8. Он сбросил на горящий лес больше сорока тонн воды. Осложняет тушение сильный ветер, который быстро разносит пламя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

