Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

02 июня, 23:40

Общество

Новости часа: два жителя погибли и шестеро пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом

Новости часа: два жителя погибли и шестеро пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом

Новости часа: взрыв произошел в центре Михайловки в Запорожской области

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Ограничения для проезда на месяц ввели в Шебекинском округе Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое погибли и шестеро пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом, глава региона Вячеслав Гладков.

Старый Оскол и Губкин приняли около тысячи жителей приграничья Белгородской области, уточнили муниципальные власти.

В РФ запретили использовать автомобили с летними шинами зимой и "шиповку" летом, следует из постановления правительства.

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