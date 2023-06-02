Новости часа: два жителя погибли и шестеро пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое погибли и шестеро пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом, глава региона Вячеслав Гладков.

Старый Оскол и Губкин приняли около тысячи жителей приграничья Белгородской области, уточнили муниципальные власти.

В РФ запретили использовать автомобили с летними шинами зимой и "шиповку" летом, следует из постановления правительства.