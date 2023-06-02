Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

Новости

02 июня, 22:00

Происшествия

Новости часа: промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ

Новости часа: промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ

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"Московский патруль": мужчину угрозами принудили заплатить за дорогой ужин с незнакомкой

"Московский патруль": суд осудил массажиста-убийцу

"Московский патруль": полицейские задержали поставщиков некачественных помидоров

"Московский патруль": сотрудники ФСБ арестовали оружейного барона

Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерии

Ограничения для проезда на месяц ввели в Шебекинском округе Белгородской области

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

"Рейд 112": легковая машина врезалась в дерево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Консулы выясняют, если ли россияне среди жертв после столкновения поездов в Индии, отметили в Генконсульстве РФ.

Утверждены изменения в перечне неисправностей авто, с которыми их не пустят на дороги, указали в МВД РФ.

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происшествиярегионытранспортвидеоСветлана Ключникова
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