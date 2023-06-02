Новости часа: промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Консулы выясняют, если ли россияне среди жертв после столкновения поездов в Индии, отметили в Генконсульстве РФ.

Утверждены изменения в перечне неисправностей авто, с которыми их не пустят на дороги, указали в МВД РФ.