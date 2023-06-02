Ограничения для проезда на месяц ввели в Шебекинском округе Белгородской области

В Шебекинском округе власти на месяц ввели ограничения для проезда из-за продолжающихся обстрелов. Накануне ВСУ выпустили по городу более 850 снарядов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это был самый массированный обстрел за все время.

В результате ранены по меньшей мере 16 человек. ВСУ продолжают попытки атаковать регион. В частности, обстреляли дорогу. Осколки снарядов попали в машины. Погибли две женщины. Во втором автомобиле двое пострадавших. Они в больнице в тяжелом состоянии. Еще два мирных жителя пострадали в селе Новая Таволжанка. По нему ВСУ выпустили 40 снарядов.

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