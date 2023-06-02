Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Пожар на площади 8 тыс "квадратов" произошел в лесопилке в Красноярском крае

Пожар на площади 8 тыс "квадратов" произошел в лесопилке в Красноярском крае

Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали Курск в ночь на 2 июня

Вандал разбил стеклянный турникет в столичном метро

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

На востоке Канады из-за лесных пожаров без света остались 240 тысяч потребителей

Давка возникла в магазине в Комсомольске-на-Амуре

Взрыв произошел на нефтяном месторождении в Нижневартовске

Причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог

Новости мира: самолет ВВС Индии разбился на юго-западе страны

Более 20 тонн воды уже сбросили на горящую лесопилку в Красноярском крае, но пока спасателям так и не удается потушить крупный пожар. Там горят восемь тысяч квадратных метров предприятия. Пламя на ветру очень быстро распространяется.

На помощь сотрудникам МЧС уже пришли добровольцы, а также экипаж вертолета Ми-8. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика