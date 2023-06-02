Пожар на площади 8 тыс "квадратов" произошел в лесопилке в Красноярском крае

Более 20 тонн воды уже сбросили на горящую лесопилку в Красноярском крае, но пока спасателям так и не удается потушить крупный пожар. Там горят восемь тысяч квадратных метров предприятия. Пламя на ветру очень быстро распространяется.

На помощь сотрудникам МЧС уже пришли добровольцы, а также экипаж вертолета Ми-8. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.