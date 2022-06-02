Жизни пострадавших в аварии с автобусом в Химках ничего не угрожает

Врачи сообщили, что жизни пострадавших в аварии с автобусом в подмосковных Химках ничего не угрожает. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Некоторые СМИ сообщают об увеличении числа пострадавших до 21 человека, однако официального подтверждения этой информации нет.

Уточняется, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя автобуса.

Кроме того, в настоящее время восстановлено движение в сторону Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







((ГЕО: Химки, Ленинградское шоссе))

((ЗК)) Около семи часов вечера рейсовый автобус возвращался в Москву из Шереметьева. По предварительным данным, внезапно водителю стало плохо, он потерял сознание, машина въехала в стену подземного перехода рядом с автобусной остановкой. Всего в салоне находилось 20 пассажиров.

((Лайф))



((ЗК)) Изначально было известно отшестерых пострадавших, но потом их число возросло. Как сообщили в Московской прокураторе, тяжелых травм у них нет, а люди на остановке не пострадали.

((Прокатка дептранс))

Дептранс подтверждает информацию о том, что причиной аварии послужило резкое ухудшение самочувствия водителя. Пострадавшим на месте оказывалась медицинская помощь.

((СХ Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул))

«Про автобус, самочувствие водителя и стаж его работы, останову к утру починят»

Из-за аварии движение на выезде из химок было, практически, полностью заблокировано.

Все детали устанавливают сотрудники ГИБДД.