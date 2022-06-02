Роллер прицепом поехал за проезжающим автомобилем.

Роликом поделились телезрители. Кадры демонстрируют, что зацепер едет пригнувшись, чтобы водитель его не заметил. Экстремал проехал на высокой скорости несколько метров, а на светофоре отъехал от машины.

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Улица 1905 года".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.