Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии в подмосковных Химках

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках.

По последним данным, в результате аварии пострадали не менее 16 пассажиров автобуса.

Водитель рассказал, что ему стало плохо за рулем и он потерял сознание.

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