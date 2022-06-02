Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. Автобус въехал в ограждение пешеходного перехода.

В Дептрансе Москвы сообщили, что водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание. 16 пассажиров получили травмы, на остановке никто не пострадал. В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы.

Кроме того, из-за аварии на шоссе в сторону центра собралась длинная пробка.

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