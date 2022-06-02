Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом в Химках

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках.

По последним данным, в результате аварии пострадали не менее 16 пассажиров автобуса. В Госавтоинспекции сообщили, что причиной произошедшего могла стать потеря сознания водителем.

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