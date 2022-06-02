Число пострадавших в ДТП в подмосковных Химках составило 13

В ДТП в подмосковных Химках пострадали 13 пассажиров автобуса, въехавшего в остановку общественного транспорта.

В Дептрансе Москвы сообщили, что водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание.

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