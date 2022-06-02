Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Автобус въехал в остановку в подмосковных Химках. Авария произошла на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. В результате ДТП пострадали 10 человек. Все они госпитализированы. На месте работают оперативные службы. На видео, которое сняли очевидцы, идет проливка автобуса. Что послужило причиной аварии, не уточняется.

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре вечером 2 июня. Также в городе ожидаются грозы, местами даже град. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Туристы, которые отдыхали в Сочи, не смогли улететь домой. Компания Azur Air отменила все вылеты по России.На самом сайте авиакомпании никакой информации о прекращении региональных перелетов нет.