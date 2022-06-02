В Гольянове в жилом доме загорелась квартира

В Москве в районе Гольяново на Байкальской улице горит квартира. Видео происшествия выложили в Сеть очевидцы.

На кадрах видно, как из окон квартиры валит густой дым. На месте работают пожарные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.