Пострадавшие при взрыве газа в Мытищах остаются в больницах, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Всего травмы получили четыре человека. Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что среди них – ребенок 2020 года рождения. Одна женщина погибла.

Взрыв произошел 1 июня в квартире дома на улице Мира. Обрушилась межквартирная перегородка, взрывной волной выбило стекла и оконные рамы. Несущие конструкции не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.