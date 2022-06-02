Водитель автомобиля сбил ребенка на самокате на проспекте Буденного

Автомобиль сбил ребенка во дворе дома проспекта Буденного. Ребенок переезжал дорогу на самокате.

На кадрах видно, что водитель, видимо, не успел затормозить. В результате столкновения ребенок получил травмы, к нему сразу подбежала женщина, возможно, его мама. На месте работают оперативные службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.